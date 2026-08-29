МИД РФ: Россия гарантирует надежную защиту своим гражданам в Приднестровье

Россия снова предупредила: за своих граждан в Приднестровье ответит решительно. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил 29 августа, что Москва гарантирует защиту соотечественникам и отреагирует без промедлений в случае обострения.
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