Доплата к пенсии после 80 лет: сколько прибавят и кому

Что такое фиксированная выплата, Кому положено удвоение и есть ли исключения, Нужно ли подавать заявление, Надбавка за уход: что это и кому она выплачивается, Сколько в итоге получит пенсионер? Если человек получает страховую пенсию по старости, после 80 лет фиксированная выплата к ней увеличивается.
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