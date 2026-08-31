Доплата к пенсии после 80 лет: сколько прибавят и кому

Что такое фиксированная выплата, Кому положено удвоение и есть ли исключения, Нужно ли подавать заявление, Надбавка за уход: что это и кому она выплачивается, Сколько в итоге получит пенсионер? Если человек получает страховую пенсию по старости, после 80 лет фиксированная выплата к ней увеличивается.