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  • николай лебедев
    Все при деле, а воз и ныне там.В России может по...
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В Лондоне рассказали о проблемах в армии

В Лондоне рассказали о проблемах в армии

Об этом он сказал на спецконференции, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости». «Мы знаем, что все три компонента вооруженных сил сталкиваются с очень серьезными проблемами: опустошение сил, расточительство при закупках, низкий боевой дух, кризис набора и удержания служащих.

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