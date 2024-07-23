В Лондоне рассказали о проблемах в армии

Об этом он сказал на спецконференции, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости». «Мы знаем, что все три компонента вооруженных сил сталкиваются с очень серьезными проблемами: опустошение сил, расточительство при закупках, низкий боевой дух, кризис набора и удержания служащих.