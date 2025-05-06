Патрушев отметил важность поддержки Латинской Америки в борьбе с нацизмом

Советник президента России Николай Патрушев подчеркнул важность поддержки, которую государства Латинской Америки оказывают усилиям Москвы, направленным на противодействие возрождению нацизма и иных человеконенавистнических идеологий.
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