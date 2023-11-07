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Новый Нижегородский

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Компания Усманова подала в суд на грузинские банки из-за...

Компания Усманова подала в суд на грузинские банки из-за...

Компания Усманова подала в суд на грузинские банки из-за блокировки счетовКомпания «Металлоинвест» — «дочка» холдинга USM, на 49% принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову, — подала иски против Национального банка Грузии и Liberty Bank.

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