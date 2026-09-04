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Кавказ, Дальний Восток и Байкал — самые привлекательные регионы России для туристов

Кавказ, Дальний Восток и Байкал — самые привлекательные регионы России для туристов

Кавказ и Дальний Восток вошли в число самых привлекательных природных регионов России для туристов. Также путешественники выделяют Сибирь, Русский Север, Байкал и Алтай.

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