Хакер сообщил о попытке ВСУ установить флаги Украины в Дзержинске

Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ организовать с помощью дронов установку украинских флагов на зданиях Дзержинска (украинское название — Торецк), чтобы создать ролики о захвате города, сообщил донецкий хакер с ником Джокер ДНР.
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