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«Весь лагерь кипел как котел» Как после смерти Сталина 15 тысяч заключенных подняли самый масштабный бунт в истории СССР

«Весь лагерь кипел как котел» Как после смерти Сталина 15 тысяч заключенных подняли самый масштабный бунт в истории СССР

Уже через несколько дней после смерти Сталина в СССР прошла масштабная реформа ГУЛАГа. Основные обрабатывающие, добывающие и строительные производства отобрали у МВД и передали в соответствующие гражданские министерства.

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