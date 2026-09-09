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Билайн: 40% опрошенных МСП планируют запустить оператора под своим брендом

Билайн: 40% опрошенных МСП планируют запустить оператора под своим брендом

Российские компании в сфере малого и среднего бизнеса стали чаще пользоваться услугами виртуальных операторов, а почти каждый второй представитель МСП намерен запустить оператора под своим брендом, следует из результатов совместного исследования Билайна и Ассоциации менеджеров.

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