Билайн: 40% опрошенных МСП планируют запустить оператора под своим брендом

Российские компании в сфере малого и среднего бизнеса стали чаще пользоваться услугами виртуальных операторов, а почти каждый второй представитель МСП намерен запустить оператора под своим брендом, следует из результатов совместного исследования Билайна и Ассоциации менеджеров.