Привет из параллельной реальности. Для кого Пугачёва – "будущий президент России"?

Русские получили привет из параллельной реальности. Для кого из сбежавших за границу "испуганных патриотов" Алла Пугачёва – это "будущий президент России"?Либеральный писатель и публицист Виктор Шендерович*, один из наиболее активных русофобов, сбежавших за границу и оттуда продолжающий "разоблачать" Россию, опубликовал очередное провокационное утверждение.