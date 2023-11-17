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Привет из параллельной реальности. Для кого Пугачёва – "будущий президент России"?

Привет из параллельной реальности. Для кого Пугачёва – "будущий президент России"?

Русские получили привет из параллельной реальности. Для кого из сбежавших за границу "испуганных патриотов" Алла Пугачёва – это "будущий президент России"?Либеральный писатель и публицист Виктор Шендерович*, один из наиболее активных русофобов, сбежавших за границу и оттуда продолжающий "разоблачать" Россию, опубликовал очередное провокационное утверждение.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Ах эти еврейские игры 95 квартала.
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19 час.

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