Предприятия Оренбуржья рекордно подняли оптовые цены на свою продукцию

Или, проще говоря, начнётся резкий рост стоимости товаров в непродовольственном сегменте. Дело в том, что оренбургские заводы и фабрики увеличили отпускную цену своей промышленной продукции в июне 2021 года в 2,3 раза по сравнению с маем 2020-го.