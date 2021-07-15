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Предприятия Оренбуржья рекордно подняли оптовые цены на свою продукцию

Предприятия Оренбуржья рекордно подняли оптовые цены на свою продукцию

Или, проще говоря, начнётся резкий рост стоимости товаров в непродовольственном сегменте. Дело в том, что оренбургские заводы и фабрики увеличили отпускную цену своей промышленной продукции в июне 2021 года в 2,3 раза по сравнению с маем 2020-го.

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