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Приеду беременная: Тодоренко нацелилась на недвижимость Агаларова после появления с ним на одной сцене

Приеду беременная: Тодоренко нацелилась на недвижимость Агаларова после появления с ним на одной сцене

Мать двоих детей готова родить третьего, только бы получить квартиру в шикарном курортном районе. Регина Тодоренко соцсетиОрганизатор фестиваля DREAM Fest, проходившего с 23 по 29 июля в Баку, на побережье нового города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов доволен, что все получилось так, как задумывалось и даже лучше.

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