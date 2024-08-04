Приеду беременная: Тодоренко нацелилась на недвижимость Агаларова после появления с ним на одной сцене

Мать двоих детей готова родить третьего, только бы получить квартиру в шикарном курортном районе. Регина Тодоренко соцсетиОрганизатор фестиваля DREAM Fest, проходившего с 23 по 29 июля в Баку, на побережье нового города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов доволен, что все получилось так, как задумывалось и даже лучше.