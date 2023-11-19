Эпидемиолог высказался об угрозе тотальной резистентности к антибиотикам

Человечеству не стоит переживать об угрозе абсолютной резистентности ко всем антибиотикам, поскольку микроорганизмы этого не допустят, заявил в беседе с РИА Новости эпидемиолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян.