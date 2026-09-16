«Эмми — 2026»: полный список победителей

В Лос-Анджелесе завершилась 78-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». В этом году шоу вела Маришка Харгитей — и для неё вечер оказался особенно символичным: ещё до основной церемонии актриса получила две статуэтки на Creative Arts Emmys за документальный фильм «Моя мама Джейн».