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«Эмми — 2026»: полный список победителей

В Лос-Анджелесе завершилась 78-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». В этом году шоу вела Маришка Харгитей — и для неё вечер оказался особенно символичным: ещё до основной церемонии актриса получила две статуэтки на Creative Arts Emmys за документальный фильм «Моя мама Джейн».

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