Ливия - бывшая золотая страна - это феномен.Потому что до сих пор никто не может взять в толк - как ее смогли изнутри развалить?О Ливии я слышал с детства - многие из нашего авиагородка там работали, даже был личный укладчик парашюта для Каддафи - его советский инструктор.
"Бунт сытых" - феномен на все времена
Комментарии
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Александр Третьяк
Никогда . Человечеству свойственно наступать на одни и те же грабли.
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29 мин.
СК
Сергей К
это точно....
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27 мин.
Nikolia Vovchenko
Человечеству свойственно наступать на одни и те же грабли....потому как многие даже не хотят знать и понимать ЧТО,ЧЕГО и КАК нужно делать чтобы в очередной раз не"наступить на грабли"
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15 мин.
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