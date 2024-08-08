В Смоленской области пройдет конкурс среди библиотек

Конкурс будет посвящен 81-й годовщине освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков Фонд Сергея Неверова «СозИдаНие» уже не первый год проводит различные конкурсы и мероприятия, приуроченные к важным для региона датам.