НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FinFax - Новости банков и вкладов

1 подписчик

Средства на вкладах могут быть изъяты по четырем причинам

Средства на вкладах могут быть изъяты по четырем причинам

По закону есть четыре основные ситуации, при которых средства на вкладе могут быть изъяты или заморожены: в рамках исполнительного производства, в процедуре банкротства, в уголовном деле и при применении мер по противодействию отмыванию доходов (согласно 115-ФЗ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх