Средства на вкладах могут быть изъяты по четырем причинам

По закону есть четыре основные ситуации, при которых средства на вкладе могут быть изъяты или заморожены: в рамках исполнительного производства, в процедуре банкротства, в уголовном деле и при применении мер по противодействию отмыванию доходов (согласно 115-ФЗ).