Андрей Назаров ответил на критику болельщиков «Авангарда»

Хоккей , 10 авг, 09:30 0 Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поблагодарил болельщиков «Авангарда» за любовь к хоккею Главный тренер клуба КХЛ «Сочи» Андрей Назаров поблагодарил болельщиков «Авангарда» за любовь к хоккею и заявил, что хоккейные драки — «это жизнь» Фото: пресс-служба «Сочи» Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Андрей Назаров в интервью «РБК Спорт» поблагодарил болельщиков омского «Авангарда» за любовь к хоккею и заявил, что не читает их высказывания в интернете.