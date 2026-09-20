Дата-центр «Би-мобаил» и завод «Радионикс» поражены в ходе ночных ударов в Киеве Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 сентября нанесло групповой удар по Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кравченко сообщил...
- Каждый сам за себ...
- T По зову предков: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым