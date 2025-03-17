Статья Си Цзиньпина об общественном и необщественном секторах экономики будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 15 марта /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о непоколебимом укреплении и развитии общественного сектора экономики, а также о неуклонном поощрении, поддержке и направлении развития необщественного сектора будет опубликована в воскресенье.