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Китай

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Статья Си Цзиньпина об общественном и необщественном секторах экономики будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 15 марта /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о непоколебимом укреплении и развитии общественного сектора экономики, а также о неуклонном поощрении, поддержке и направлении развития необщественного сектора будет опубликована в воскресенье.

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