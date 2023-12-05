Аналитик Муртазин посоветовал не покупать реплики гаджетов из-за низкого качества

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил покупателей, выбирающих реплики — смартфоны, наушники, часы или планшеты, что их производители не придерживаются тех стандартов качества, которые соблюдаются при производстве оригинала.
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