На Украине хотят экспортировать водород в ЕС по газопроводам

Украина хочет использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью австрийскому изданию Kurier, пишет РИА Новости.
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