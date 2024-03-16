Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Следующее интервью Путина: работа над ошибками–1

Следующее интервью Путина: работа над ошибками–1

В интервью Лексу Фридману (имя при рождении Алексей Федотов), в том самом, где Такер Карлсон назвал тупым ответ Путина о нацизме на Украине, был еще один любопытный эпизод, о котором почему-то мало говорят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Вся Европа была нацистской и осталась такой. Просто нацизм- это как ненависть - слишком сильное чувство для биомассы Европы.На него МАССОВО способны только украинцы. Национализм, это когда ты  превозносишь свою нацию среди всех остальных, но не ненавидишь и не презираешь  вперемежку с ненавистью остальные нации, или какую-то одну, которую считаешь недостойной к существованию на Земле. Последнее- это чистокровный нацизм. Таких  нацистов в Европе немало . Про Украину, вообще, молчу. И только слепые кроты, как Таккер Карлсон и Лексус Фридман страдают слепотой.  А это значит, что скоро Природа откроет им глаза.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх