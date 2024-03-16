Следующее интервью Путина: работа над ошибками–1

Natalija Osminina

Вся Европа была нацистской и осталась такой. Просто нацизм- это как ненависть - слишком сильное чувство для биомассы Европы.На него МАССОВО способны только украинцы. Национализм, это когда ты превозносишь свою нацию среди всех остальных, но не ненавидишь и не презираешь вперемежку с ненавистью остальные нации, или какую-то одну, которую считаешь недостойной к существованию на Земле. Последнее- это чистокровный нацизм. Таких нацистов в Европе немало . Про Украину, вообще, молчу. И только слепые кроты, как Таккер Карлсон и Лексус Фридман страдают слепотой. А это значит, что скоро Природа откроет им глаза.