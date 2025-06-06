Шеремет назвал «крокодильими слезами» жалобы Зеленского на удар ВС РФ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «крокодильими слезами» жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный ответный удар России на атаки Киева по российским аэродромам, 6 июня сообщает РИА Новости.
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