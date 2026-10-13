В Железнодорожном районе Орла возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Женщина подозревается в хищении золотых украшений из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов, сообщает УМВД региона.
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