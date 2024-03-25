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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бериша восстановился от травмы и сможет сыграть с «Рубином» – впервые после прыжка ногами вперед рядом с Абаскалем

«Бериша уже работает в общей группе. Он будет готов к следующей игре», — сказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.

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