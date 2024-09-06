Год 1940: Бессарабию воссоединили всего за три дня Для начала напомним, что успешный опыт воссоединения вслед за Советским Союзом тут же повторили Будапешт и София.
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Год 1940: Бессарабию воссоединили всего за три дня Для начала напомним, что успешный опыт воссоединения вслед за Советским Союзом тут же повторили Будапешт и София.
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