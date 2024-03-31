Полтора года назад Президент сказал: «мы ещё ничего не начинали». Но вот пришёл новый 2024 год – и Запад понял, что все рассуждения сперва о «поражении России на поле боя», потом о «стратегическом тупике» на украинском ТВД оказались-таки чушью (кто бы мог подумать), и что русские медленно, но верно начинают «начинать».
Роль Франции в конфликте: После ввода войск у Москвы будет два варианта
Комментарии
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ВГ
Виктор Гутман
Полагаю, что с прогнозами автор переборщил. В том числе и насчет обязательной глобальной ядерной войны, все-таки инстинкт самосохранения удерживает весь Коллективный Запад, включая США, от глобальной ядерной катастрофы. Желание уничтожить Россию объективно и неразрывно связано с ответным уничтожением желающих. Но я полностью согласен с вариантом мнения автора, что направленные в Украину французы ДОЛЖНЫ быть быстро и полностью уничтожены. Как жесткое предупреждение всем иным потенциальным врагам и противникам России.
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10 час.
Андрей Равдин
Абсолютно солидарен. Оказался на территории, на которой производится зачистка, так не сетуй, если попадёшь под раздачу. СВО - как-никак! Так что - это плохая идея у лягушатников, от отчаяния. Только никогда не надо терять здравого смысла. Пора бы уже им смириться с неизбежностью и начинать двигаться в этом направлении.
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9 час.
Андрей Равдин
А вот с автором несогласен. У России будет только один вариант, и он уже анонсирован кем надо: интервенты будут уничтожены, а страна их происхождения признана участником конфликта... со всеми вытекающими, как говорится.
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9 час.
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