Роль Франции в конфликте: После ввода войск у Москвы будет два варианта

ВГ Виктор Гутман Полагаю, что с прогнозами автор переборщил. В том числе и насчет обязательной глобальной ядерной войны, все-таки инстинкт самосохранения удерживает весь Коллективный Запад, включая США, от глобальной ядерной катастрофы. Желание уничтожить Россию объективно и неразрывно связано с ответным уничтожением желающих. Но я полностью согласен с вариантом мнения автора, что направленные в Украину французы ДОЛЖНЫ быть быстро и полностью уничтожены. Как жесткое предупреждение всем иным потенциальным врагам и противникам России.

Андрей Равдин Абсолютно солидарен. Оказался на территории, на которой производится зачистка, так не сетуй, если попадёшь под раздачу. СВО - как-никак! Так что - это плохая идея у лягушатников, от отчаяния. Только никогда не надо терять здравого смысла. Пора бы уже им смириться с неизбежностью и начинать двигаться в этом направлении.