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Китай

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Китай призывает соответствующие страны в полной мере уважать тот факт, что Сянган вернулся в состав Китая -- МИД

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник призвал соответствующие страны в полной мере уважать тот факт, что Сянган вернулся в состав Китая, и отказаться от колониального мышления.

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