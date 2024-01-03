Китай призывает соответствующие страны в полной мере уважать тот факт, что Сянган вернулся в состав Китая -- МИД

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник призвал соответствующие страны в полной мере уважать тот факт, что Сянган вернулся в состав Китая, и отказаться от колониального мышления.
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