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Трамп заявил, что пока не обсуждает возможность помилования Сноудена

Трамп заявил, что пока не обсуждает возможность помилования Сноудена

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете в Белом доме заявил, что в настоящее время не вовлечён в обсуждение о возможном помиловании экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена.

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