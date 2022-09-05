Спасатели снова вылетели к вулкану Ключевская сопка, где погибли туристы

Камчатские спасатели вылетели к вулкану Ключевская сопка в четвертый раз. Там находится группа туристов, в которой погибли восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».