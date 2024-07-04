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Медведев сравнил Гражданскую войну в США с кризисом на Украине

Медведев сравнил Гражданскую войну в США с кризисом на Украине

Политик назвал происходящее в 1861-1865 годах «настоящим историческим событием»Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День независимости США «поздравил» граждан страны с днем принятия Декларации независимости Штатов от Британской империи.

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