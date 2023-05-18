В России появятся персональные лекарства без консервантов и красителей

Россияне смогут купить по рецепту врача лекарства, изготовленные под их индивидуальные потребности. Это станет возможным с 1 сентября, когда вступит в силу закон, призванный возродить производство в аптеках микстур, порошков, лечебных мазей.
Россияне смогут купить по рецепту врача лекарства, изготовленные под их индивидуальные потребности. Это станет возможным с 1 сентября, когда вступит в силу закон, призванный возродить производство в аптеках микстур, порошков, лечебных мазей.
Свежие комментарии