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В России появятся персональные лекарства без консервантов и красителей

В России появятся персональные лекарства без консервантов и красителей

Россияне смогут купить по рецепту врача лекарства, изготовленные под их индивидуальные потребности. Это станет возможным с 1 сентября, когда вступит в силу закон, призванный возродить производство в аптеках микстур, порошков, лечебных мазей.

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