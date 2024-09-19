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Спички - не игрушка

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Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

@ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press Tекст: Евгений Крутиков Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад».

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