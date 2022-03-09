iXBT.com

16 подписчиков

Nokia покинула премиальный сегмент: флагманских смартфонов больше не будет

Nokia покинула премиальный сегмент: флагманских смартфонов больше не будет

HMD Global развеяла слухи о флагманских смартфонах Nokia, заявив, что производство флагманов сейчас нелогично.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх