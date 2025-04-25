Либо телефон, либо банкомат: в Японии ввели любопытный запрет 

Префектура Осака, расположенная в западной части острова Хонсю, приняла беспрецедентное решение на правительственном уровне, запретив людям старше 65 лет пользоваться банкоматами во время разговора по телефону.
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