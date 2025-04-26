Путин и Уиткофф не обсуждали возобновление авиасообщения между РФ и США

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе встречи в Москве 25 апреля не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между РФ и Штатами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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