Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Странно как то звучит помогать Абхазии, уточним, содержать неблагодарных "друзей" России за счет своих стариков, наро...В Абхазии заявили...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Зачем объедать гордый, независимый абхазский народ им витамины, для головного мозга полезней будут... Они сами опреде...В Абхазии заявили...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  За всё надо платить... Просто Абхазии показывают какой уровень суверенитета она на самом деле может себе позволит...В Абхазии заявили...

Почему в Костроме ели картошку, а на Кубу отправляли продукты высшего качества?

Почему в Костроме ели картошку, а на Кубу отправляли продукты высшего качества?

Советский писатель Игорь Дедков был распределён после журфака МГУ в провинциальную Кострому. Красивый губернский город со славной историей, основанный ещё Юрием Долгоруким, расположен всего лишь в 300 километрах от Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх