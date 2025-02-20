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Закон, порядок, государство

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На СВО военные повара ВВО обеспечивают военнослужащих трехразовым горячим питанием

На СВО военные повара ВВО обеспечивают военнослужащих трехразовым горячим питанием

Командование гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» отмечает высокий профессионализм военных поваров.

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