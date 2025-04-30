Новая маркировка: с 1 мая снеки, мыло и химия под особым контролем в России

С 1 мая в России расширяется обязательная маркировка для снеков, мыла и бытовой химии. Процесс введения маркировки осуществляется поэтапно, чтобы снизить нагрузку на бизнес, как сообщил заместитель главы Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.
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