"Если не скотина – будешь реагировать". Бутина – о Навальном, хейте и "переобувании"

Большое интервью amic.ru Марии Бутиной, которая четыре года назад освободилась из американской колонии В октябре 2019 года из американской колонии вышла уроженка Барнаула Мария Бутина, осужденная на 18 месяцев за связи с российской разведкой и работу иностранным агентом в США.
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