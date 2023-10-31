"Если не скотина – будешь реагировать". Бутина – о Навальном, хейте и "переобувании"

Большое интервью amic.ru Марии Бутиной, которая четыре года назад освободилась из американской колонии В октябре 2019 года из американской колонии вышла уроженка Барнаула Мария Бутина, осужденная на 18 месяцев за связи с российской разведкой и работу иностранным агентом в США.