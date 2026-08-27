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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Определились все 36 участников ЛЕ-2026/27 – «Сосьедад» Захаряна, «Милан» и «Юве» в 1-й корзине, «Арарат-Армения» – в 4-й. Жеребьевка пройдет 28 августа

Определились все участники общего этапа Лиги Европы сезона-2026/27. В турнире примут участие 36 клубов.

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