За сутки огнеборцы потушили 9 пожаров в Татарстане

В Татарстане пожарные за прошедшие сутки потушили девять пожаров, в том числе в жилых домах. Огнеборцы помогали при 9 ДТП и столько же раз выезжали на ложные вызовы, еще восемь раз взаимодействовали с другими экстренными службами.