За сутки огнеборцы потушили 9 пожаров в Татарстане

В Татарстане пожарные за прошедшие сутки потушили девять пожаров, в том числе в жилых домах. Огнеборцы помогали при 9 ДТП и столько же раз выезжали на ложные вызовы, еще восемь раз взаимодействовали с другими экстренными службами.
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