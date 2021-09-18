Русская весна

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Как ковид мутирует в уличные протесты

Как ковид мутирует в уличные протесты

По Европе катится девятый вал протестов против ограничений, которые власти вводят из-за пандемии. Австрия, Франция, Нидерланды, даже послушная общей европейской воле Литва — многотысячные демонстрации заявляют несогласие с политикой властей.

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