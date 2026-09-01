Telecom Daily: 5G в РФ охватит бизнес-сегмент из-за стоимости

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что в России 5G будет использоваться преимущественно в бизнес-сегменте из-за высокой стоимости тарифов и небольшой доли поддерживающих устройств — менее 10%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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