Израиль нанес массированный удар по школе в секторе Газа

Скриншот видео Даже многочисленные новые жертвы, похоже, не способны остановить Израиль от дальнейшей бомбежки Сектора Газа, откуда сегодня пришли жуткие кадры последствий массированного удара по местной школе.
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