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Царьград

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Учёные из Китая заранее начали подготовку к новой эпидемии

Учёные из Китая заранее начали подготовку к новой эпидемии

Специалисты изучают механизмы спасения здоровых клеток от вирусов.Китайские учёные недавно совершили значимое открытие, которое может оказаться полезным для предотвращения будущих вирусных пандемий.

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