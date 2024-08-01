Врач дала полезные советы, которые помогут перенести магнитную бурю

Чернышова утверждает, что магнитные бури прежде всего опасны для людей с хроническими заболеваниямиУчёные предупреждают, что Землю накроет мощная магнитная буря и это вне сомнения скажется на метеозависимых людях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии