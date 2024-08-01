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Врач дала полезные советы, которые помогут перенести магнитную бурю

Врач дала полезные советы, которые помогут перенести магнитную бурю

Чернышова утверждает, что магнитные бури прежде всего опасны для людей с хроническими заболеваниямиУчёные предупреждают, что Землю накроет мощная магнитная буря и это вне сомнения скажется на метеозависимых людях.

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