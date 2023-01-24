Вечерний Новосибирск

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За неделю травмы из-за гололеда получили 63 жителя Новосибирска

За неделю травмы из-за гололеда получили 63 жителя Новосибирска

52 случая с падением на гололеде были зафиксированы на придомовой территории многоквартирных домов. «Из этих 52 адресов комитетом муниципальной жилищной инспекции оперативно приняты меры, и управляющие компании обработали скользкие места на 23 многоквартирных домах, что составляет 44 %, и в течение недели также на всех оставшихся 29 домах управляющие компании привели придомовую территорию в нормативное состояние», – сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.

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