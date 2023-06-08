Saab 32 Lansen. На голову выше

Это продолжение истории Saab 32, но на сей раз история сосредоточена строго на шведском истребителе, так как полный пересказ контекста, в котором создавался этот самолет, был изложен в предыдущей статье.
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