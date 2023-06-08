Военное обозрение

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Saab 32 Lansen. На голову выше

Saab 32 Lansen. На голову выше

Это продолжение истории Saab 32, но на сей раз история сосредоточена строго на шведском истребителе, так как полный пересказ контекста, в котором создавался этот самолет, был изложен в предыдущей статье.

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